Soweto choir : concert et danse Bergerac, 27 novembre 2021, Bergerac.

Soweto choir : concert et danse Temple protestant Place du Docteur Cayla Bergerac

2021-11-27 – 2021-11-27 Temple protestant Place du Docteur Cayla

Bergerac 24100

Soweto Choir est une troupe de chanteurs et danseurs Sud-Africain. Autour du thème briser les chaînes, et dans la continuité du combat de Mandela, ils chantent et dansent avec une énergie exceptionnelle, dans des costumes colorés et sur des rythmes et des mélodies qui permettent de vivre un moment de fraternité et de communiquer la joie transmise au-delà même du concert … La tournée en Europe leur permet de vivre de la musique en Afrique du Sud. En venant vous lierez plaisir et solidarité.