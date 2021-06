SOWE Château de Fontainebleau, 2 août 2021-2 août 2021, Fontainebleau.

SOWE

Château de Fontainebleau, le lundi 2 août à 17:00

« Le corps d’une danseuse n’a de cesse de changer. il sculpte le mouvement à travers le temps et encre dans chaque geste l’histoire et le devenir de celle-ci. Tour à tour, enfant, puis femme et mère, elle danse, contre toute attente, elle vit l’instant et celui d’après. Elle détaille chaque aspect de sa vie, chaque sentiment. Sans demi-mesure, à l’encre de son corps. Deux femmes, deux corporalités, deux chemins, si différentes et pourtant faisant route commune, expriment leur vécu dans cet espace scénique où chaque chorégraphie est une hymne au parcours de vie des femmes qu’elles étaient, qu’elles sont et qu’elles seront. » Soria Rem et Mehdi Ouachek

Entrée libre

Duo pour danseuses en exterieur

Château de Fontainebleau Place Charles de Gaulle 77300 Fontainebleau Fontainebleau Saint-Liesnes Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T17:00:00 2021-08-02T17:30:00