Sowal Diabi Institut des Cultures d’Islam, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 23 juillet 2021

de 20h30 à 22h

gratuit

SOWAL signifie « question » en persan, et DIABI signifie « réponse » en Bambara. C’est aussi et surtout une nouvelle création musicale transculturelle regroupant des artistes de la diaspora, de Kaboul à Bamako. Une trajectoire qui dessine une communauté de destinées réunies dans l’exil, et qui s’exprime en un dialogue musical entre les esthétiques de chacun des artistes. Sowal Diabi c’est un projet collectif unique, à découvrir dans le patio de l’Institut des Cultures d’Islam.

Sowal Diabi regroupe la chanteuse malienne Mamani Keita, la chanteuse et violoniste iranienne Aïda Nosrat, la joueuse de tar iranienne Sogol Mirzaei, le chanteur turc, d’origine kurde, Rusan Filiztek, le joueur de tablas afghan Siar Hashimi et les musiciens français du groupe Arat Kilo : Fabien Girard (guitare électrique), Michaël Havard (saxophones), Aristide Goncalves (clavier, trompette), Gérald Bonnegrace (percussions), Samuel Hirsch (basse électrique) et Florent Berteau (batterie).

« Sowal-Diabi » est présenté dans le cadre de L’Hyper Festival de la Ville de Paris. Une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui propose de plus de 200 événements sur l’espace public durant l’été.

En partenariat avec 360 Paris Music Factory et Accords Croisés

Un projet soutenu par le Centre national de la musique





Institut des Cultures d’Islam 19 rue Léon Paris 75018

Métro 4 Château Rouge



Contact :Institut des Cultures d'Islam

Concerts -> Musiques du Monde Musique;Plein air

Hessam Dashti