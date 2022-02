SOvOX – Release Party Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement

SOvOX – Release Party Marseille 5e Arrondissement, 24 février 2022, Marseille 5e Arrondissement. SOvOX – Release Party Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-02-24 20:00:00 – 2022-02-24 Makeda 103 Rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône C’est la release party de Sovox !!



Avec la fougue toute désinvolte de leurs 40 ans à peine (à eux deux), le batteur-chanteur et le guitariste du duo marseillais SOvOX crachent leur rock aux accents punk comme si c’était leur dernier jour sur Terre.



Et pour l’occasion, ils ont invité :

Loucas (showcase rap) & Adrienne & Rachel(dj set). SOvOX est de retour ! C’est la release party de Sovox !!



Avec la fougue toute désinvolte de leurs 40 ans à peine (à eux deux), le batteur-chanteur et le guitariste du duo marseillais SOvOX crachent leur rock aux accents punk comme si c’était leur dernier jour sur Terre.



Et pour l’occasion, ils ont invité :

Loucas (showcase rap) & Adrienne & Rachel(dj set). Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 5e Arrondissement Autres Lieu Marseille 5e Arrondissement Adresse Makeda 103 Rue Ferrari Ville Marseille 5e Arrondissement lieuville Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-5e-arrondissement/

SOvOX – Release Party Marseille 5e Arrondissement 2022-02-24 was last modified: by SOvOX – Release Party Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement 24 février 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône