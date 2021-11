SOvOX // MATA HARI // CATALOGUE Le Molotov, 4 décembre 2021, Marseille.

SOvOX // MATA HARI // CATALOGUE

Le Molotov, le samedi 4 décembre à 20:00

Marseille, c le rock & Le Molotov présente : •SOvOX• Garage Punk (Marseille) « Le nouveau brûlot punk aux concerts incendiaires » (France Inter) SOvOX, est de retour ! Après une année un peu mouvementée qui s’est achevé sur une Fiesta des Sud et un Rockstore bouillants, leur envie de tout casser n’a pas diminué. Le duo maintenant power trio est encore plus explosif que jamais ! Et mieux armé pour représenter comme il se doit leur nouvel EP FEROCITY, prévu pour le début de l’année 2022. Leurs 3 sons se retrouvent dans un joyeux bordel, d’un rock brut teinté de punk garage et de… pop. •MATA HARI• Garage-Post Punk (Béziers) Basés dans la sulfureuse ville de Béziers, les MATA HARI se veulent l’incarnation d’une vision moderne du Rock, loin des clichés et des poncifs du genre. Les guitares acérées se mêlent aux synthétiseurs, les paroles sont scandées avec rage sur le rythme lancinant d’une batterie furieuse et d’une basse entêtante. Les jeunes bittérois refusent de se faire enfermer dans des cases trop étroites pour eux et comptent bien le prouver sur scène après une coupure interminable due au Covid. •Catalogue• Post Punk (Marseille) Né à Marseille en novembre 2013. Trio sous influence post punk : télescopage de rythmiques hypnotiques et de guitares tranchantes. La boite à rythmes ne descend pas au dessous de 160 BPM, les morceaux s’enchainent dansants, frénétiques, scandés ou murmurés par une voix féminine « with a french accent ». On lit beaucoup d’influence dans leur musique, du post-punk bien sur mais aussi du garage, de la pop et de la noise.»

6€

♫ROCK♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



