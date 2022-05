SOVOX Lollipop Music Store, 13 mai 2022, Marseille.

SOVOX

Lollipop Music Store, le vendredi 13 mai à 18:30

SOvOX est de retour ! Après ces deux années peu mouvementées, merci Covid.. Leur envie de mettre le feu aux scènes n’a pas diminué, bien au contraire. Le duo désormais power trio est encore plus explosif. SOvOX est alors mieux armé pour présenter et défendre leur nouvel EP, “FEROCITY” un concentré pur jus d’énergie rock. Ils déchaînent les foules, la curiosité des publics, déboitent les hanches des soixante-huitards et font le bonheur des jeûnes têtards. Leurs trois identités se retrouvent dans un joyeux bordel. Batterie – voix , guitare – voix et basse. Une formule minimale mais hautement suffisante pour déclencher des slaves de déflagrations saturées et des mélodies assénées au marteau-pilon. Un joyeux bordel entre rock brut teinté de punk, garage et de…pop. [https://www.facebook.com/sovoxband](https://www.facebook.com/sovoxband) [https://youtu.be/kkb_zjwIAcI](https://youtu.be/kkb_zjwIAcI) Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase à 19h30 – Fermeture à 22h

♫ROCK♫

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



