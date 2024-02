SOVIET SUPREM + LECHAPUS SALLE JEAN CARMET Allonnes, samedi 30 mars 2024.

SOVIET SUPREM + LECHAPUS SALLE JEAN CARMET Allonnes Sarthe

Depuis 10 ans, SOVIET SUPREM soulève les foules, à l’endroit, à l’envers et toujours de la gauche vers la gauche. Les deux gènes-héros fédèrent un public de la crèche à l’EHPAD. Après avoir revisité la sono mondiale au travers de l’œil de Moscou et pris le contrepied de la world music anglo-saxonne (“L’Internationale“ 1er album) puis s’être tourné vers l’électro-minimale teintée de chœurs de l’armée rouge (“Marx Attack“ 2ème album 2018), Soviet a pris le train de l’orient extrême et est de retour avec un 3ème opus résolument rap et tourné vers l’Asie. Ni affilié à l’empire (rap commercial) ni au milieu (rap de gangster), Sylvester Stalying et John Leyang vont faire beaucoup mieux et conquérir l’empire du milieu ! Une partie de Ping Pong en diphtongue, une joute endiablée avec Xian Chi Zong, rappeur chinois exilé, un bon wok pimenté pour déglacer le wokisme… Découvrez comment nos 2 héros passent de Poutine à Xi Jin Ping, comment ils caillassent de Maïdan à Taïwan. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

SALLE JEAN CARMET 5 Boulevard d’Anjou

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

