Sovaz Rouziers-de-Touraine, samedi 9 mars 2024.

MAYA KAMATY Première femme lauréate du Prix Alain Peters / Prix des Musiques de l’Océan Indien

FESTIVAL FEMMES EN CAMPAGNE

Artiste réunionnaise, Maya Kamaty mélange ses mélodies de blues îlien et de chanson réaliste au maloya réunionnais influencé de sonorités indiennes et africaines.

Sovaz évoque le côté brut, non policé, mal élevé, même insolent, une attitude qui emprunte les codes des bandes de rues, des mauvais garçons, des filles qui se rebellent. Sovaz est l'expression d'une femme qui s'assume en tant que telle. Pour ce nouvel opus qu'elle définit comme Kreol Urban pop , Maya Kamaty collabore avec l'artiste, compositeur, beatmaker Sskyron et le guitariste Adrien Pigeat (arrangements), dans une formule minimaliste, à la pointe de la création actuelle urbaine, avec des incursions raffinées dans le hip hop, la trap et la pop atmosphérique, elle propose un répertoire à l'efficacité redoutable et la profondeur rare.

Début : 2024-03-09 20:30:00

Rouziers-de-Touraine 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

