VIDE-GRENIERS À SOUZAY-CHAMPIGNY Souzay-Champigny, 15 octobre 2023, Souzay-Champigny.

Souzay-Champigny,Maine-et-Loire

Le comité des fêtes de Souzay-Champigny a le plaisir de vous convier à son vide-greniers. L’occasion de dénicher de bonnes affaires !.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Souzay-Champigny Comité des fêtes is pleased to invite you to its garage sale. A great opportunity to pick up some bargains!

El Comité de la Fiesta de Souzay-Champigny tiene el placer de invitarle a su venta de garaje. Es una buena ocasión para encontrar gangas

Das Festkomitee von Souzay-Champigny freut sich, Sie zu seinem Flohmarkt einzuladen. Hier haben Sie die Gelegenheit, nach Schnäppchen zu suchen!

