RANDONNÉE PÉDESTRE DANS LE VIGNOBLE Champigny, 9 avril 2023, Souzay-Champigny.

Marie-Françoise Ratron, Vigneronne Indépendante au Clos des Cordeliers à Souzay-Champigny, vous emmène en randonnée dans le vignoble et a le plaisir de vous faire partager le quotidien du domaine, sa philosophie et sa passion du métier..

2023-04-09 à ; fin : 2023-04-09 12:30:00. EUR.

Champigny

Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Marie-Françoise Ratron, Independent Winegrower at Clos des Cordeliers in Souzay-Champigny, will take you on a tour of the vineyard and will be pleased to share with you the daily life of the estate, its philosophy and its passion for the profession.

Marie-Françoise Ratron, viticultora independiente del Clos des Cordeliers en Souzay-Champigny, le acompañará en un paseo por el viñedo y estará encantada de compartir con usted la vida cotidiana de la finca, su filosofía y su pasión por la profesión.

Marie-Françoise Ratron, unabhängige Winzerin auf dem Clos des Cordeliers in Souzay-Champigny, nimmt Sie mit auf eine Wanderung durch die Weinberge und hat das Vergnügen, Sie am Alltag des Weinguts, ihrer Philosophie und ihrer Leidenschaft für den Beruf teilhaben zu lassen.

