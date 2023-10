Rando VTT Souyri Salles-la-Source, 8 octobre 2023, Salles-la-Source.

Salles-la-Source,Aveyron

4 parcours, départ libre. 8h-10h, du stade. Au profit de l’APE de Souyri.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Souyri

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie



4 courses, free departure. 8-10 am, from the stadium. For the benefit of the Souyri PTA

4 recorridos, salida libre. 8-10h, desde el estadio. A beneficio de APE Souyri

4 Strecken, freier Start. 8-10 Uhr, vom Stadion aus. Zugunsten der EV von Souyri

