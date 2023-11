« Comme sur des roulettes » à Souvigny-de-Touraine Souvigny-de-Touraine, 10 décembre 2023, Souvigny-de-Touraine.

Souvigny-de-Touraine,Indre-et-Loire

» Comme sur des roulettes sur Loire » à Souvigny-de-Touraine le 10 décembre 2023.

14h00 – 17h00 : Patinoire à roulettes au préau communal. Animation fanfare Roller Brass Band

17h30 – 19h00 : Concert du groupe Swamp City Six à la salle des fêtes

buvette et stands de nourriture.

Dimanche 2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 20:00:00. .

Souvigny-de-Touraine 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



« Comme sur des roulettes sur Loire » in Souvigny-de-Touraine on December 10, 2023.

2:00 pm – 5:00 pm: Roller skating rink in the préau communal. Roller Brass Band entertainment

5:30 pm – 7:00 pm: Concert by Swamp City Six in the Salle des Fêtes

refreshment and food stalls

« Comme sur des roulettes sur Loire » en Souvigny-de-Touraine el 10 de diciembre de 2023.

14.00 – 17.00 h: Pista de patinaje en el patio del pueblo. Animación Roller Brass Band

17.30 h – 19.00 h: Concierto de Swamp City Six en la sala del pueblo

puestos de comida y refrescos

« Comme sur des roulettes sur Loire » (Wie auf Rollen über die Loire) in Souvigny-de-Touraine am 10. Dezember 2023.

14.00 – 17.00 Uhr: Rollschuhbahn auf dem Gemeindevorplatz. Unterhaltung durch die Blaskapelle Roller Brass Band

17:30 – 19:00 Uhr: Konzert der Band Swamp City Six im Festsaal

getränkestand und Essensstände

Mise à jour le 2023-11-21 par OFFICE AMBOISE