Visite animée – Gestes d’Autrefois au Musée de la vie rurale et de la coiffe 1 Place du Prieuré, 6 août 2023, Souvigné.

Visite animée – Gestes d’Autrefois au Musée de la vie rurale et de la coiffe

Dimanche 6 août de 14h à 18h30

Un après- midi à partager entre petits et grands

Savoir –faire :

-fabriquer de l’huile de noix

-tresser des cordes

-rempailler des chaises

-fabriquer du beurre

-tresser des filets à farci

-faire la grande lessive annuelle

-fabriquer de la dentelle aux fuseaux

-tisser la toile de chanvre….

1 Place du Prieuré

Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Animated visit – Gestures of the past at the Museum of rural life and the headdress

Sunday August 6th from 2:00 pm to 6:30 pm

An afternoon to share with children and adults

How to make :

-make walnut oil

-braiding ropes

-reupholstering chairs

-making butter

-braiding stuffing nets

-doing the annual laundry

-make bobbin lace

-weaving hemp canvas…

Visita animada – Gestos del pasado en el Museo de la Vida Rural y del Tocado

Domingo 6 de agosto de 14.00 a 18.30 h

Una tarde para compartir con grandes y pequeños

Cómo hacer :

-hacer aceite de nuez

-trenzar cuerdas

-retapizar sillas

-hacer mantequilla

-trenzar redes de relleno

-hacer la colada anual

-hacer encaje de bolillos

-tejer tela de cáñamo…

Animierte Führung – Gestes d’Autrefois im Musée de la vie rurale et de la coiffe (Museum für Landleben und Kopfbedeckung)

Sonntag, 6. August von 14 bis 18.30 Uhr

Ein gemeinsamer Nachmittag für Groß und Klein

Wissen, wie man es macht:

-walnussöl herstellen

-seile flechten

-stühle neu polstern

-butter herstellen

-netze für die Füllung flechten

-die jährliche große Wäsche waschen

-klöppelspitzen herstellen

-hanfleinen weben…

