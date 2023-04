Exposition : Chemins de vie… Quotidien de 3 générations de femmes des années 1900 aux années 1950 1 Place du Prieuré, 2 juillet 2023, Souvigné.

Exposition temporaire : « Chemins de vie… Quotidien de 3 générations de femmes des années 1900 aux années 1950 »

Musée de la vie rurale et de la coiffe de Souvigné.

Seront évoqués 3 cadres de vie, les années 1900, les années 30 et les années 50, animés par une cinquantaine de mannequins en tenues authentiques.

Au fil de la visite vous retrouverez le quotidien de vos grands- mères, l’évolution de leur mode de vie, les bouleversements et évènements marquants de cette première moitié du 20e siècle.

Du 02 juillet au 30 septembre 2023

De 14h30 à 18h30,

Samedis, dimanches et jours fériés..

1 Place du Prieuré

Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Temporary exhibition: « Paths of life… Daily life of 3 generations of women from 1900 to 1950 »

Museum of the rural life and the headdress of Souvigné.

Three life styles will be evoked, the 1900s, the 1930s and the 1950s, brought to life by about fifty mannequins in authentic outfits.

During the visit you will find the daily life of your grandmothers, the evolution of their way of life, the upheavals and the important events of this first half of the 20th century.

From July 02 to September 30, 2023

From 2:30 pm to 6:30 pm,

Saturdays, Sundays and holidays.

Exposición temporal: « Formas de vida… La vida cotidiana de 3 generaciones de mujeres de 1900 a 1950 »

Museo de la vida rural y del tocado en Souvigné.

La exposición evoca tres periodos de la vida, los años 1900, 1930 y 1950, y cobra vida gracias a una cincuentena de maniquíes vestidos con trajes auténticos.

Durante la visita, descubrirá la vida cotidiana de sus abuelas, la evolución de su modo de vida, las convulsiones y los acontecimientos que marcaron la primera mitad del siglo XX.

Del 2 de julio al 30 de septiembre de 2023

De 14.30 a 18.30 h,

Sábados, domingos y festivos.

Sonderausstellung: « Chemins de vie… Alltag von 3 Generationen von Frauen von den 1900er bis zu den 1950er Jahren »

Museum des Landlebens und der Kopfbedeckung in Souvigné.

Es werden drei Lebenswelten vorgestellt: die 1900er Jahre, die 1930er Jahre und die 1950er Jahre, die von etwa 50 Modellen in authentischen Kleidern dargestellt werden.

Im Laufe des Besuchs werden Sie den Alltag Ihrer Großmütter, die Entwicklung ihrer Lebensweise, die Umwälzungen und die markanten Ereignisse der ersten Hälfte des 20.

Vom 02. Juli bis zum 30. September 2023

Von 14:30 bis 18:30 Uhr,

Samstags, sonntags und an Feiertagen.

