Visites individuelles guidées – Musée de la vie rurale et de la coiffe 1 Place du Prieuré Souvigné Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Souvigne Visites individuelles guidées – Musée de la vie rurale et de la coiffe 1 Place du Prieuré, 1 juillet 2023, Souvigné. – Visites individuelles guidées

1er juillet au 30 septembre, samedis, dimanches et jours fériés, 14h30-18h30..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 18:30:00. EUR.

1 Place du Prieuré

Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



– Individual guided tours

july 1 to September 30, Saturdays, Sundays and holidays, 2:30-6:30 pm. – Visitas guiadas individuales

del 1 de julio al 30 de septiembre, sábados, domingos y festivos, de 14.30 a 18.30 h. – Geführte individuelle Besuche

1. Juli bis 30. September, samstags, sonntags und an Feiertagen, 14:30-18:30 Uhr. Mise à jour le 2023-04-19 par OT Haut Val De Sèvre Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Souvigne Autres Lieu 1 Place du Prieuré Adresse 1 Place du Prieuré Ville Souvigné Departement Deux-Sèvres Lieu Ville 1 Place du Prieuré Souvigné

1 Place du Prieuré Souvigné Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souvigne/

Visites individuelles guidées – Musée de la vie rurale et de la coiffe 1 Place du Prieuré 2023-07-01 was last modified: by Visites individuelles guidées – Musée de la vie rurale et de la coiffe 1 Place du Prieuré 1 Place du Prieuré 1 juillet 2023 1 Place du Prieuré Souvigné

Souvigné Deux-Sèvres