Atelier bien-être : Massage bébé Salle de la mairie, 6 mai 2023, Souvigné.

Dans le cadre des rendez-vous de la parentalité en Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Atelier bien-être : Massage bébé

Salle de la mairie, Souvigné

De 10h à 11h

Animé par Séverine Borges de l’Ombrelle

La séance permet, à vous et à votre bébé, de découvrir le massage pour pratiquer tranquillement à la maison. Un temps d’échange et de relaxation y est intégré.

Apporter deux grandes serviettes de toilette.

Enfants de moins de 15 mois, accompagnés d’un parent

Inscription obligatoire (places limitées).

Salle de la mairie

Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the meetings of the parenthood in Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Wellness workshop: Baby massage

Town hall, Souvigné

From 10am to 11am

Animated by Séverine Borges from l’Ombrelle

The session allows you and your baby to discover massage to practice quietly at home. A time of exchange and relaxation is included.

Bring two large towels.

Children under 15 months, accompanied by a parent

Registration required (limited places)

En el marco de los actos para padres de Haut Val de Sèvre « Place Des Familles

Taller de bienestar: masaje para bebés

Ayuntamiento de Souvigné

De 10.00 a 11.00 h

Impartido por Séverine Borges de l’Ombrelle

La sesión te permite descubrir con tu bebé el masaje para practicarlo tranquilamente en casa. Se incluye un tiempo de intercambio y relajación.

Traiga dos toallas grandes.

Niños menores de 15 meses, acompañados de uno de sus padres

Inscripción obligatoria (plazas limitadas)

Im Rahmen der Rendezvous der Elternschaft im Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Wellness-Workshop: Babymassage

Saal des Rathauses, Souvigné

Von 10h bis 11h

Geleitet von Séverine Borges de l’Ombrelle

Die Sitzung ermöglicht es Ihnen und Ihrem Baby, die Massage zu entdecken, um sie in Ruhe zu Hause zu praktizieren. Eine Zeit des Austauschs und der Entspannung ist darin integriert.

Bringen Sie zwei große Handtücher mit.

Kinder unter 15 Monaten in Begleitung eines Elternteils

Anmeldung erforderlich (begrenzte Plätze)

