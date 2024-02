SOUVIENS TOI D’ELLES ! Salle de la Délivrance Dieuze, vendredi 8 mars 2024.

Dans le cadre de la Journée de la Femme, le collectif des femmes des Foyers Ruraux « Mots d’Elles » vous présente « Souviens-toi d’elles », écrit et mis en scène par Bonnie Colocci-Kouidri.

Un spectacle drôle, vivant et touchant sur la place des femmes proposé par le collectif Mots d’Elles.

Pour remettre en lumière des femmes qui ont toutes eu un destin exceptionnel, mais ont pourtant été oubliées de l’Histoire.

Le collectif Mots d’Elles œuvre pour l’expression par l’art et l’engagement des femmes en milieu rural.

Durée: 1h30 Au chapeau. Temps de convivialité et d’échange à l’issue de la représentation.Tout public

0 EUR.

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales

Dieuze 57260 Moselle Grand Est

