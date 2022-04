Souveraineté de la chaîne du vivant, avec atelier « crusine » repas végétal cru succulent et « goûte Nedde Nedde Catégories d’évènement: Haute-Vienne

NEDDE

Souveraineté de la chaîne du vivant, avec atelier « crusine » repas végétal cru succulent et « goûte Nedde, 26 avril 2022, Nedde. Souveraineté de la chaîne du vivant, avec atelier « crusine » repas végétal cru succulent et « goûte Nedde

2022-04-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-26 18:00:00 18:00:00

Nedde Haute-Vienne Nedde Rdv de 15h à 18h, à la Cité des Insectes. Tarifs : 9,50€/ad, 6€/4-15ans, Gratuit/-3ans. Rens/Résa : 05 55 04 02 55 Ces animations sont proposées en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine & Récréasiences à Limoges, pour que l’on puisse faire un pas supplémentaire vers un nouveau modèle de société durable, responsable mais pas coupable, où chaque être vivant a sa place et vit en harmonie avec son environnement. Exploration des interconnexions entre les mondes végétal, animal et tout particulièrement les insectes et

l’humain. Atelier « crusine » qui va nous permettre d’apprendre à préparer le végétal sans cuisson pour des plats succulents. Et finalement nous partagerons tous ensemble ce que nous aurons préparé ensemble. Rdv de 15h à 18h, à la Cité des Insectes. Tarifs : 9,50€/ad, 6€/4-15ans, Gratuit/-3ans. Rens/Résa : 05 55 04 02 55 Nedde

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, NEDDE Autres Lieu Nedde Adresse Ville Nedde lieuville Nedde

Nedde Nedde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nedde/

Souveraineté de la chaîne du vivant, avec atelier « crusine » repas végétal cru succulent et « goûte Nedde 2022-04-26 was last modified: by Souveraineté de la chaîne du vivant, avec atelier « crusine » repas végétal cru succulent et « goûte Nedde Nedde 26 avril 2022

Nedde