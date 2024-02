Souvent femme jaillit – plaidoyer pour la puissance féminine Théâtre le Levain Bègles, vendredi 8 mars 2024.

Souvent femme jaillit – plaidoyer pour la puissance féminine Conférence-performance de Valérie Duchaillut, dans le cadre de : Moi(s) femmes Vendredi 8 mars, 20h30 Théâtre le Levain Tarifs : Plein : 13 €, Réduit : 10 €, Carte jeunes : 8 €

Partant du postulat que l’intime est politique, à partir de son expérience des orgasmes fontaines, de connaissances anatomiques, anthropologiques ou artistiques et de quelques fantaisies, Valérie Duchaillut déploie une analyse politique et poétique sur la jouissance féminine et son oppression.

Flanquée d’un ciré jaune, Valérie débarque sur scène, pétillante. De ses souvenirs d’enfance au bord de la mer à son expérience de femme jaillissante, elle déroule sa démonstration, schémas à l’appui, avec pédagogie et humour.

Elle nous fait rire et nous émeut. Un témoignage vibrant et joyeux sur la puissance sexuelle des femmes. C’est drôle, émouvant, engagé et diablement instructif.

Teaser : https://vimeo.com/846512537

Durée : 1h15

À partir de 16 ans

Réservation : theatre.le.levain@gmail.com / 06 84 59 60 45

Bar et tapas dès 19h30

performance jouissance

Valérie Duchaillut