Souvenirs d’un port qui n’existe pas Le Lieu Unique, 18 décembre 2021, Nantes.

Souvenirs d’un port qui n’existe pas

Le Lieu Unique, le samedi 18 décembre à 16:00

L’architecte-plasticien nantais Tangui Robert et l’écrivain-poète montréalais François Turcot se sont associés pour créer un écit portuaire sous la forme d’une fiction graphique. Celle-ci, publiée aux [Éditions Sur la crête](https://editionsurlacrete.com/) s’intéresse aux « Villes-Ports » que sont Nantes et Montréal. — Exposition Les inspirations des deux artistes seront exposées du 15 déc 21 au 1er Janv 22 au salon de lecture du Lieu Unique — Rencontre/lecture avec François Turcot et Tangui Robert animée par Henri Landré de Jet FM sam 18 déc à 16h au salon de lecture du Lieu Unique Dans le cadre de la 4e édition des résidences architecture & écriture produites par les Maisons de l’architecture des Pays de la Loire et du Québec.

Entrée Libre et Gratuite

Rencontre/lecture avec l’auteur François Turcot et le plasticien Tangui Robert

Le Lieu Unique 2 Rue de la Biscuiterie, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T16:00:00 2021-12-18T19:00:00