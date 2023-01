Souvenirs du Thannerhubel Bitschwiller-lès-Thann Bitschwiller-lès-Thann Bitschwiller-lès-Thann Catégories d’Évènement: Bitschwiller-lès-Thann

Haut-Rhin Bitschwiller-lès-Thann EUR Projection du film « Toni le marcaire » tourné entre 1962 et 1964 par un cinéaste amateur M. Pierre Fallecker de Bitschwiller. Ce film retrace la vie de Toni Weber le marcaire qui exploitait la ferme située sur la chaume du Thannerhubel. Sa fille Rosala et son mari Pierre Welker ont repris par la suite l’établissement. Rosala décédée en 2021 à l’âge de 91 ans, était, bien connue dans toute la région et accueillait ses clients au son de l’accordéon et de ses chansons !! La projection du film sera suivie d’une soirée musicale avec la famille Welker qui interprétera, au son de l’accordéon, les chansons de « Rosala vum Thannerhubel ». Projection du film « Toni le marcaire » qui retrace la vie de Toni Weber, exploitant de la ferme du Thannerhubel. Projection suivie d’une soirée musicale au son de l’accordéon. Buvette et restauration. +33 6 87 67 33 98 Bitschwiller-lès-Thann

