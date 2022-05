Souvenirs d’enfance, expo-vente d’artisanat d’art Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 14 juin 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

2022-06-14 14:00:00 – 2022-10-15 18:00:00

Et si l’on remontait le temps un cours instant ? A partir du 14 juin, rappelez vos souvenirs telle la madeleine de Proust, à l’occasion d’une nouvelle exposition-vente d’artisanat d’art : Souvenirs d’enfance. Que vous soyez jeune ou moins jeune, trentenaire ou octogénaire, découvrez les créations uniques d’artisans d’art évoquant des moments chers à notre jeunesse. Décoration rétro, clins d’œil à nos feuilletons favoris de l’époque, accessoires vintages, jeux, vaisselle à l’ancienne… Quelle sera l’œuvre qui vous évoquera le plus de souvenirs ? Des bols à oreilles en passant par les puzzles d’antan, cette exposition-vente est l’occasion se remémorer et de partager un bon moment en famille, le tout autour de métiers d’art made in France.

