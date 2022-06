« Souvenirs de Vienne »15ème édition Les Rencontres Musicales de Léotoing «

« Souvenirs de Vienne »15ème édition Les Rencontres Musicales de Léotoing « , 15 juillet 2022, . « Souvenirs de Vienne »15ème édition Les Rencontres Musicales de Léotoing »

2022-07-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-15 22:30:00 22:30:00 EUR « Souvenirs de Vienne »

Benjamin Braude, alto

Le Quatuor Tejo composé de : André Gaio Pereira, violon

Tomás Soares, violon, Sofia Silva Sousa, alto, Beatriz Raimundo, violoncelle dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville