Souvenirs de Saltinbanques Théâtre de l’Atalante Morteau, dimanche 24 mars 2024.

Souvenirs de Saltinbanques Théâtre de l’Atalante Morteau Doubs

Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube « Tout le bonheur du monde » et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia. Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils vous invitent à vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure. Fans de Sinsémilia ou pas, le voyage peut commencer et il va vous surprendre ! 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Théâtre de l’Atalante Place de la Halle

Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté pourlouis1000foiemerci@gmail.com

L’événement Souvenirs de Saltinbanques Morteau a été mis à jour le 2024-03-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER