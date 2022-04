“Souvenirs de Prague” La Roque-d’Anthéron La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-04-30 – 2022-04-30

Au programme : Franz et Karl Doppler, Fédéric Chopin, Edvard Grieg
Concert flûtes et piano, avec Béatrice Gebel de Gebhart, Shaul Mirensky, Bernard Marin
+33 4 42 50 70 74

