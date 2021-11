Souvenirs de nez crochus Espace culturel du Bois fleuri, 8 décembre 2021, Lormont.

Souvenirs de nez crochus

Espace culturel du Bois fleuri, le mercredi 8 décembre à 15:00

Souvenirs de Nez crochus est un conte féministe construit autour des clichés des représentations de la figure de la sorcière et de leur déconstruction en abordant différentes figures de femmes, imaginaires ou inspirées du réel. Un jeune chat de sorcière, mais qui ne les apprécie pas pour autant, se retrouve enfermé dans l’horrible grenier de sa maîtresse. Dans cet endroit poussiéreux, rempli de valises et de livres où sont classés des souvenirs de sorcières, il entraîne les spectateurs dans une quête dont personne ne sortira indemne. Tour à tour, les valises s’ouvrent et les plongent d’histoires en Histoire, dans autant d’ambiances que d’époques révélées par des décors aux accents de livres articulés et autres paysages illustrés et découpés à la main. Imaginaire et faits réels se mêlent. Les clichés de sorcières se déconstruisent. Des portraits de femmes indépendantes se peignent. Les injustices, incompréhensions et combats se concrétisent. Les découvertes de notre jeune chat changeront alors sa vision du monde et lui feront oublier ses préjugés. Un spectacle qui parle de différence, de discrimination et d’égalité dans un conte traversant les portes du temps. [> Page Facebook](https://www.facebook.com/assoLaNaineRouge) [[https://www.youtube.com/watch?v=wL5BWQDeghM](https://www.youtube.com/watch?v=wL5BWQDeghM)](https://www.youtube.com/watch?v=wL5BWQDeghM)

Entrée 3€ et 6€

Théâtre de marionnettes proposé par la compagnie La naine rouge.

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde



2021-12-08T15:00:00 2021-12-08T16:00:00