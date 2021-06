SOUTIEN SCOLAIRE ET VACANCES GENIALES Domaine de Boisvinet, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Le Plessis-Dorin.

[www.envoleducatifetsportif.fr](http://www.envoleducatifetsportif.fr) ——————————————————————— * [[sejour@envoleducatifetsportif.fr](mailto:sejour@envoleducatifetsportif.fr)](mailto:sejour@envoleducatifetsportif.fr) ### Nos points forts GROUPES DE 4 OU 5 ELEVES MAXIMUM * **_Accompagnement des enfants présentant des troubles des apprentissages : DYS, TDHA…_** * Séjour d’une semaine type – Arrivée le samedi – Découverte des lieux le dimanche – Cours chaque matin et activités l’après midi du lundi au vendredi – Soirées à thème. – Retour le samedi. – Chaque séjour est dirigé par un directeur de centre. – Les sports sont encadrés par des moniteurs diplômés pour chaque activité. – Tous nos séjours sont déclarés COHESION SOCIALE. Les matières les plus importantes dans le cursus scolaire sont enseignées dans nos centres de vacances : français, mathématique, physique, SVT, économie, anglais et espagnol. ### DOMAINE DE BOISVINET Le Domaine de Boisvinet est un centre d’hébergement situé dans un cadre exceptionnel. Implanté au nord du Loir-et-Cher, à mi-chemin entre Le Mans et Châteaudun, un lieu enchanteur est mis à votre disposition pour vos colonies du Plessis-Dorin. Près d’un étang naturel de 35 hectares et d’une forêt domaniale, le Domaine de Boisvinet permet également de pratiquer de nombreuses activités nature . Le domaine de Boisvinet ne se trouve qu’à 1h30 de Paris. Afin de sortir du rythme de la capitale, venez profiter du cadre provincial du domaine de Boisvinet. * L’hébergement : En chambre dans le centre Les activités : ETE : TOUT EST COMPRIS Nautique : Baignade, Canoë-kayak Terrestre : VTT, Orientation (découverte de l’environnement), Randonnée, Football, Badminton Une structure conviviale et adaptée qui propose des chambres avec lavabos de 2 à 6 lits, des salles d’activités, le tout dans un cadre reposant et agréable. * Prochains séjours Eté * Centre Domaine de Boisvinet du 25/07/2021 au 31/07/2021, 690 euros sans transport, 800 euros avec transport * Centre Domaine de Boisvinet du 14/08/2021 au 21/08/2021, 690 euros sans transport, 800 euros avec transport * Centre Domaine de Boisvinet du 14/08/2021 au 28/08/2021, 1270 euros sans transport, 1380 euros avec transport * Centre Domaine de Boisvinet du 21/08/2021 au 28/08/2021, 690 euros sans transport, 800 euros avec transport

à partir de 690 euros la semaine

ENVOL EDUCATIF ET SPORTIF organise des séjours de soutien scolaire, linguistiques, et sportifs pour les primaires, les collégiens, et les lycéens pendant les vacances scolaires.

Domaine de Boisvinet Boisvinet, 41170 Le Plessis-Dorin Le Plessis-Dorin



2021-07-25T16:00:00 2021-07-25T16:30:00;2021-08-01T16:00:00 2021-08-01T16:30:00;2021-08-15T16:00:00 2021-08-15T16:30:00;2021-08-23T12:00:00 2021-08-23T12:30:00