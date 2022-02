Soutien numérique personnalisé Médiathèque Argonne Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Il suffit de prendre rendez-vous et de nous indiquer quel est votre besoin particulier. Attention, les demandes de réparation de matériel ou de réalisation de démarches en ligne ne sont pas retenues. Cet accompagnement individuel est ouvert à tous, à raison d’une séance de soutien par personne et par mois. En cas d’impossibilité de vous déplacer et si vous êtes équipé d’un ordinateur connecté, la séance peut se tenir à distance. Inscription au 02 38 68 45 45. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/numerique/activites-numeriques).

02 38 68 45 45

Nos médiateurs vous proposent une aide individuelle d’une heure, sur rendez-vous, pour vous accompagner dans l’appropriation de l’univers numérique et de ses outils. Médiathèque Argonne 1, Place Mozart – 45000 Orléans Orléans Loiret

