SOUTIEN AUX UKRAINIENS Thézan-lès-Béziers

Thézan-lès-Béziers

SOUTIEN AUX UKRAINIENS Thézan-lès-Béziers, 5 mai 2022, Thézan-lès-Béziers.

2022-05-05 – 2022-05-05

L'association Miroirs de Soi vous propose de venir découvrir et pratiquer pendant 1h30 le Qi Gong pour 2€. A l'issu de la pratique, je répondrai aux questions sur les biens faits du Qi Gong tant sur la santé physique que mentale. Les sommes recueillies seront reversées intégralement à la Protection Civile.

