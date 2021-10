Orléans Le 108 Loiret, Orléans Soutien aux enfants d’Haïti Le 108 Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Soutien aux enfants d’Haïti Le 108, 16 octobre 2021, Orléans. Soutien aux enfants d’Haïti

Le 108, le samedi 16 octobre à 14:30 Tarifs : Projection-débat : 2 € / Projection débat et dégustation : 12 € / Soutien : 15 €

Une journée d’action en faveur des enfants du milieu rural haïtien Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T20:30:00

