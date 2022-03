Soutien au peuple ukrainien Hôtel de Ville Déville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen

Monsieur le Maire, les élus et les services municipaux vous convient demain, mardi 8 mars, à la montée du drapeau de l’Ukraine sur le fronton de l’Hôtel de Ville, suivie d’une minute de silence. Rendez-vous à 12h devant la mairie de Déville lès Rouen pour partager ensemble ce moment de soutien au peuple ukrainien. Soutien au peuple ukrainien : rendez-vous devant la mairie le mardi 8 mars à 12h Hôtel de Ville 1 place François Mitterrand, Déville-lès-Rouen Déville-lès-Rouen Seine-Maritime

