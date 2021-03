Annecy Palais de justice Annecy Annecy Soutien au journaliste Gérard Fumex Palais de justice Annecy Annecy Catégorie d’évènement: Annecy

Gérard Fumex est cité à comparaître devant la tribunal de police d’Annecy le 23 mars à 9H00 pour avoir couvert le 12 septembre 2020 une manifestation du mouvement Extinction Rebellion sur l’aéroport d’Annecy dénonçant l’artificialisation de terres agricoles.

Titulaire de la carte de presse, sa présence de journalsite n'a pas été reconnue par le ministère public qui l'a assimilé à un manifestant.

