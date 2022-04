SOUTIEN A L’UKRAINE Saint-Aubin-d’Arquenay, 7 mai 2022, Saint-Aubin-d'Arquenay.

SOUTIEN A L’UKRAINE Parc de loisirs Chem. des Campagnes Saint-Aubin-d’Arquenay

2022-05-07 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-07 22:00:00 22:00:00 Parc de loisirs Chem. des Campagnes

Saint-Aubin-d’Arquenay Calvados

Un concert gratuit en partenariat avec TFT Label se tiendra au parc de loisirs, le samedi 7 mai à partir de 16h00. Plusieurs groupes et artistes musicaux locaux et régionaux se succéderont. En échange d’un don au profit de Pompiers Missions Humanitaires, un drapeau aux couleurs de l’Ukraine sera remis à chaque donateur. Le parc de loisirs sera également pavoisé aux couleurs Ukrainiennes. L’ensemble des bénéfices et dons seront reversés à Pompiers Missions Humanitaires en soutien à l’Ukraine. Restauration sur place : L’association CAPRICE, lecafé récréatif et culturel, hay ça sent bon ici. Stationnement : parking de l’ancien Leader Price.

+33 2 31 97 18 50

