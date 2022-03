SOUTHLAB Portail Coucou Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Portail Coucou, le samedi 26 mars à 20:00

Le groupe NERO (finaliste de la sélection régionale du tremplin national BUZZ BOOSTER 2021), prépare une soirée explosive avec tout le collectif SOUTHLAB ! Avec : NERO FLASHH MADY SWEAZY SOUMEYA DJANGO TOMMY LE KID Et en première partie ZELIO YUREI

11,80€ en pré-vente

♫♫♫ Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T23:00:00

