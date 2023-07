Southall en concert au Supersonic SUPERSONIC Paris, 17 février 2024, Paris.

Le samedi 17 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

SOUTHALL

Avec trois albums à leurs arc, Southall (auparavant Read Southall Band) a débuté comme un projet acoustique. Dès le premier album « Six Strong Sorrow » (2015), Southall et son équipe attirent de grandes foules, ce qui s’est intensifié lorsque le groupe a lancé « Borrowed Time » en 2017, qui a notamment mis en avant le single « Why », qui compte actuellement près de 18 millions de streams.

Leur troisième album studio, « For the Birds », est ambitieux et capte une énergie rock’n’roll aux accents country et southern rock. Du rock classique au rock contemporain, vous ne trouverez pas beaucoup d’albums qui évoquent à la fois Waylon Jennings (« Here We Are ») ou le grunge primitif (« Out of My Mind », qui sonnerait comme un mix entre Temple of the Dog et un disque de Smashing Pumpkins).

Southall en concert au Supersonic (Free entry)