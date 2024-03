South Troopers Festival jas’rod Les Pennes-Mirabeau, samedi 16 novembre 2024.

South Troopers Festival ♫HEAVY METAL♫ Samedi 16 novembre, 13h00 jas’rod 50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-16T13:00:00+01:00 – 2024-11-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-11-16T13:00:00+01:00 – 2024-11-16T23:59:00+01:00

Le SOUTH TROOPERS Festival est le premier festival dans la région marseillaise ayant vocation à proposer une affiche 100% Heavy Metal, regroupant groupes internationaux cultes et groupes français, tous ayant la passion pour le heavy, les duels et harmonies de guitares, les riffs incisifs, les chants puissants et toujours mélodiques, bref un rendez-vous de tous ceux étant fiers d’arborer leur veste à patchs et leurs cartouchières

Cette 3ème édition aura lieu le 16 novembre 2024 dans la splendide salle du Jas Rod aux Pennes Mirabeau, à côté de Marseille.

Groupes à l’affiche :

TYGERS OF PAN TANG

MEGATONSWORD

COBRA SPELL

ANIMALIZE

SACRAL NIGHT

+ tête d’affiche + 2 groupes.

Plus d’information sur les groupes ici : https://www.southtroopersfestival.fr/sur-scene/

_____________________________________________________________

jas'rod 1506 Avenue du Capitaine de Corvette Paul Brutus, 13170 Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur