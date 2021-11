Soustons Soustons Landes, Soustons South Town Jazz Festival 2022 – Nirek Mokar & His Boogie Messengers Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

South Town Jazz Festival 2022 – Nirek Mokar & His Boogie Messengers Soustons, 26 mars 2022, Soustons. South Town Jazz Festival 2022 – Nirek Mokar & His Boogie Messengers Place des Arènes Espace Culturel Salle Roger Hanin Soustons

2022-03-26 21:00:00 – 2022-03-26 Place des Arènes Espace Culturel Salle Roger Hanin

6 EUR

Nirek Mokar est un jeune Parisien de 20 ans d’abord passionné par le piano Boogie Woogie, puis par le Blues, le Swing et le Rock’n’Roll.

En avril 2020, il sort son 3ème et nouveau CD en 5tet avec les Boogie Messengers.

Un répertoire qui mélange compositions originales et standards du Rhythm ‘N Blues.

Un vrai groupe dans lequel de vieux briscards qui swinguent, soutiennent et mettent en valeur tout le talent du nouveau prodige français du Boogie-Woogie…

