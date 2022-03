South Town Jazz Festival 2022 – Julien Brunetaud Trio Soustons, 23 mars 2022, Soustons.

South Town Jazz Festival 2022 – Julien Brunetaud Trio Place des Arènes Espace Culturel Salle Roger Hanin Soustons

2022-03-23 21:00:00 – 2022-03-23 Place des Arènes Espace Culturel Salle Roger Hanin

Soustons Landes

15 EUR Julien Brunetaud piano, chant Sam Favreau contrebasse Cédric Bec batterie Pianiste, chanteur, auteur-compositeur, Julien Brunetaud a notamment accompagné B.B. King, Chuck Berry, Joe Louis Walker et plus récemment La Grande Sophie… Il a été élu meilleur pianiste de Blues Français et Européen et a enregistré plusieurs albums à La Nouvelle Orléans. Son dernier album “Playground”, inspiré par les maîtres de la “Crescent City”, mélange compositions et standards et révèle une production moderne dans l’univers du piano blues et jazz. En studio ou sur scène, il confirme son engagement de musicien producteur éclectique, invétéré et passionné.

Julien Brunetaud piano, chant Sam Favreau contrebasse Cédric Bec batterie Pianiste, chanteur, auteur-compositeur, Julien Brunetaud a notamment accompagné B.B. King, Chuck Berry, Joe Louis Walker et plus récemment La Grande Sophie… Il a été élu meilleur pianiste de Blues Français et Européen et a enregistré plusieurs albums à La Nouvelle Orléans. Son dernier album “Playground”, inspiré par les maîtres de la “Crescent City”, mélange compositions et standards et révèle une production moderne dans l’univers du piano blues et jazz. En studio ou sur scène, il confirme son engagement de musicien producteur éclectique, invétéré et passionné.

© Luca Vantusso 2017

Place des Arènes Espace Culturel Salle Roger Hanin Soustons

