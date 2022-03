South Town Jazz Festival 2022 – Aurore Voilqué Trio Feat Angelo Debarre Soustons, 25 mars 2022, Soustons.

South Town Jazz Festival 2022 – Aurore Voilqué Trio Feat Angelo Debarre Place des Arènes Espace Culturel Salle Roger Hanin Soustons

2022-03-25 21:00:00 – 2022-03-25 Place des Arènes Espace Culturel Salle Roger Hanin

Soustons Landes

19 EUR Aurore Voilqué violon, chant Angelo Debarre guitare lead Mathieu Chatelain guitare rythmique Claudius Dupont contrebasse

Après différents projets, tous très différents les uns des autres, la violoniste Aurore Voilqué sort un deuxième album en hommage à la musique manouche qu’elle aime tant, aux côtés de l’un des plus grands guitaristes du style Angelo Debarre. Entourés par une rythmique au groove implacable tenue par Mathieu Chatelain à la guitare et Claudius Dupont à la contrebasse, les deux solistes peuvent se lasser aller à l’improvisation sans aucun obstacle. C’est indéniable, ça tourne et ce dans la tradition. C’est ce véritable son gitan que la violoniste est allée chercher en réunissant ces trois musiciens, parmi les plus demandés du style. Un magnifique voyage dans l’univers manouche, entre standards de Django Reinhardt, et Angelo Debarre.

Aurore Voilqué violon, chant Angelo Debarre guitare lead Mathieu Chatelain guitare rythmique Claudius Dupont contrebasse

Après différents projets, tous très différents les uns des autres, la violoniste Aurore Voilqué sort un deuxième album en hommage à la musique manouche …

+33 5 58 41 52 62

Aurore Voilqué violon, chant Angelo Debarre guitare lead Mathieu Chatelain guitare rythmique Claudius Dupont contrebasse

Après différents projets, tous très différents les uns des autres, la violoniste Aurore Voilqué sort un deuxième album en hommage à la musique manouche qu’elle aime tant, aux côtés de l’un des plus grands guitaristes du style Angelo Debarre. Entourés par une rythmique au groove implacable tenue par Mathieu Chatelain à la guitare et Claudius Dupont à la contrebasse, les deux solistes peuvent se lasser aller à l’improvisation sans aucun obstacle. C’est indéniable, ça tourne et ce dans la tradition. C’est ce véritable son gitan que la violoniste est allée chercher en réunissant ces trois musiciens, parmi les plus demandés du style. Un magnifique voyage dans l’univers manouche, entre standards de Django Reinhardt, et Angelo Debarre.

© Emmanuelle Alès

Place des Arènes Espace Culturel Salle Roger Hanin Soustons

dernière mise à jour : 2022-03-03 par