Sur réservation

À quoi servaient ces innombrables souterrains creusés au fil des siècles sous la ville ? Descendez à la rencontre d'un riche passé qui mêle histoire, géologie et légendes.

Samedi 5 novembre à 14 h 30 et 15 h 30

Durée : 30 min

Tarif : 4 €

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme.

