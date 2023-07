Prenez part à une visite guidée de ce souterrain médiéval Souterrain de la Bauthe Haute Teyssode, 16 septembre 2023, Teyssode.

Pour les Journées européennes du patrimoine, le souterrain rural médiéval de la Bauthe Haute s’ouvre à la visite. Accompagné d’un guide, découvrez ce sous-sol creusé au Moyen Âge.

Souterrain de la Bauthe Haute Bourg, 81120 Teyssode Teyssode 81220 Tarn Occitanie 05 63 70 64 14 [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 70 64 14 »}] Ce souterrain du XIIe siècle fait partie des mieux conservés du département, parmi les 300 recensés, et des très rares ayant été protégés. GPS: 43.66300 – 1.89610. A partir du rond-point de Viterbe sur la D.112 prendre direction Pratviel ; à 1,5km au croisement prendre à droite vers Saint-Germier (En Gélis); à mi côte, dans le hameau de Saint-Germier, à la croix, prendre le chemin sur la droite pendant environ 1km et c’est la première ferme à gauche.

