Soutenons les artistes du grand marmandais ! Marmande, 6 novembre 2021, Marmande. Soutenons les artistes du grand marmandais ! 2021-11-06 21:00:00 – 2021-11-06 Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye

Marmande Lot-et-Garonne Le Lions Club Marmande Doyen organise un spectacle dont l’objectif est la mise en lumière et le soutien de plusieurs artistes et/ou associations culturelles locales.

– à 21h autour du théâtre, du chant, de la musique, de la danse et de la peinture…

