Pessac Centre de ressource et de recherche en hypnose et méditation du CHU de Bordeaux. Soutenir sa pratique de pleine conscience avec Stéphane Faure Euthymia

Pessac

Soutenir sa pratique de pleine conscience avec Stéphane Faure Euthymia Centre de ressource et de recherche en hypnose et méditation du CHU de Bordeaux., 26 juin 2021-26 juin 2021, Pessac. Soutenir sa pratique de pleine conscience avec Stéphane Faure Euthymia

Centre de ressource et de recherche en hypnose et méditation du CHU de Bordeaux., le samedi 26 juin à 09:30

Soutenir sa pratique de pleine conscience —————————————– Pour beaucoup d’entre nous, il est difficile d’avoir une pratique régulière et soutenue. Durant cette journée de méditation, il s’agit d’ans un premier temps de reprendre les pratiques de base du programme MBSR puis de découvrir de nouveaux aspects de la pleine conscience à appliquer dans le quotidien. Pour cela, l’après-midi est plutôt consacrée à la pratique non formelle. Nous ferons en sorte qu’à la fin de cette journée, vous soyez ressourcé.e et enrichi.e de nouvelles approches de la pleine conscience.

80 €

Pour cette journée de pratique, nous profiterons d'un excellent cadre pour nous retrouver autour de pratiques de soutien Centre de ressource et de recherche en hypnose et méditation du CHU de Bordeaux. Pessac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T09:30:00 2021-06-26T16:30:00

