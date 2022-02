Soutenance d’HDR de Pierre Carçabal en mode HYBRIDE ISMO,hybride (bât 520 et VISIOCONFERENCE) Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Soutenance d'HDR de Pierre Carçabal

Interactions non-covalentes sondées par spectroscopie en phase gazeuse : structure, conformation, isolation et environnement contrôlé.

L'étude des faibles interactions entre les molécules est fondamentale pour la compréhension d'un très grand nombre de phénomènes physiques et chimiques incluant les transferts d'énergie inélastiques, la dynamique de photo-fragmentation, la liaison hydrogène ou la catalyse par adsorption sur une surface. Outre ces aspects très généraux, la liaison hydrogène joue un rôle très important dans les phénomènes de solvatation et dans les mécanismes moléculaires du vivant qui sont au centre de mes travaux. Un moyen d'investigation de ces faibles interactions est l'étude en phase gazeuse des complexes moléculaires, par des méthodes expérimentales de spectroscopie laser, en particulier la spectroscopie vibrationnelle. Les systèmes étudiés vont des complexes moléculaires de systèmes modèles étudiés en phase gazeuse ou dans des agrégats d'Hélium, jusqu'aux molécules biologiques, en particulier les sucres, libres de toutes perturbations ou en interaction avec d'autre molécules biologiques ou des molécules d'eau.

