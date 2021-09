Soutenance d’HDR d’Aimeric OUVRARD ISMO VISIOCONFERENCE, 14 septembre 2021, Orsay.

HDR d’Aimeric OUVRARD, ISMO ————————— Photo-physique d’assemblages de nanoparticules et de molécules ————————————————————– Organiser la matière et démêler les phénomènes physico-chimiques à l’œuvre à l’échelle nanométrique dans le couplage entre les composés inorganiques et organiques restent des défis majeurs en nanoscience. Comprendre les mécanismes qui en guident l’organisation, l’hybridation des densités d’états électroniques, les transferts de charge et d’énergie, la réactivité et les propriétés photo-physiques sous-jacentes, permettrait de développer des matériaux plus économes et performants pour l’électronique, la chimie, l’énergie, la santé ou l’optique. Depuis mon arrivée à l’ISMO au CNRS, mes thématiques de recherche se sont orientées vers les sciences des surfaces pour la catalyse hétérogène et l’électronique moléculaire en combinant un ensemble de méthodes de croissance de matériaux sous vide et d’outils d’analyse comme la spectroscopie optique non-linéaire ultrarapide et microscopie à sondes locales. Lors de la soutenance de mon Habilitation à Diriger des Recherches, je présenterai mes travaux de recherche et d’encadrement dans le cadre de ces thématiques de recherche. Dans un premier temps je rappellerai le contexte de recherche dans lesquels s’inscrivent ces travaux, je définirai les objectifs que nous nous sommes fixés et je présenterai les moyens expérimentaux mis en place. Ensuite, je détaillerai une sélection de quelques résultats majeurs obtenus notamment sur l’étude de catalyseurs modèles supportés sur films minces et sur les propriétés photo-physiques d’assemblages hybrides à l’échelle nanométrique. Je terminerai par une revue de quelques projets de recherche et des développements expérimentaux autour de la chaîne laser fs et du tunnel ultravide de l’ISMO, que je souhaite développer par la suite. Contact pour demander le lien : [http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2533](http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2533)

ISMO VISIOCONFERENCE Orsay Orsay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T17:00:00