Soutenance de thèse IPBS-Toulouse,Online Seminar, 17 décembre 2021, Toulouse.

Soutenance de thèse

IPBS-Toulouse, Online Seminar, le vendredi 17 décembre à 14:00

Role of polysialic acid in the innate immune response : a focus on macrophages, monocytes and eosinophils ——————————————————————————————————— ### PhD Thesis Commitee * Dr. Anne Harduin Lepers (UGSF, Lille) – Rapporteur * Dr. Alexandre Boissonnas (CIMI, Paris) – Rapporteur * Dr. Ludovic Tailleux (Institut Pasteur, Paris) – Rapporteur * Dr. Florence Niedergang (Institut Cochin, Paris) – Examiner * Prof. Catherine Muller (IPBS, Toulouse) – Examiner * Dr. Yoann Rombouts (IPBS, France) – PhD supervisor * Dr. Olivier Neyrolles (IPBS, France) – PhD co-supervisor

Due to the COVID-19-related situation, the thesis defence is NOT open to persons outside the IPBS.

PhD Thesis – Mr Aurélien BOYANCE

IPBS-Toulouse,Online Seminar 205 route de narbonne Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T18:00:00