Soutenance de thèse en Économie de Monsieur Nassay IBRAHIMA

5 juillet 2021

le lundi 5 juillet à 14:00

Monsieur Nassay IBRAHIMA (Pôle ORN – Organisations, Réseaux, Numérique)

Thème de recherche : « Trois essais sur l'entrepreneuriat à Mayotte »

Sous la direction de Éric Malin

Composition du jury :
* DEJARDIN Marcus, Professeur des Universités (HDR), Université de Namur et Université catholique de Louvain, Namur et Louvain, Belgique
* LEVRATTO Nadine, Directrice de recherches CNRS (HDR), EconomiX, CNRS, Université Paris Nanterre, Paris, France
* BONNET Jean, Maître de Conférence HDR, Université de Caen, Caen, France
* PENARD Thierry, Professeur des Universités (HDR), Université de Rennes 1, Rennes, France
* MALIN Eric, Professeur des Universités HDR, Université de Rennes 1, Rennes, France

Faculté des Sciences Économiques
7 place Hoche
35000 Rennes

2021-07-05T14:00:00 2021-07-05T17:00:00

