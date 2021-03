Soutenance de thèse en Écologie-Évolution de Madame Morgane HERVÉ Station biologique de Paimpont, 12 mars 2021-12 mars 2021, Paimpont.

Soutenance de thèse en Écologie-Évolution de Madame Morgane HERVÉ

Station biologique de Paimpont, le vendredi 12 mars à 14:00

Madame [Morgane HERVÉ](https://crem.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/morgane-herve) (pôle ORN – Organisations, Réseaux, Numérique)

**Thème de recherche : « Caring for the life below-ground: an interdisciplinary inquiry on the values of soil biota and biodiversity among European farmers. »**

Sous la direction de Madame Annegret NICOLAI et Monsieur [Michel RENAULT](https://crem.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/michel-renault).

Composition du jury :

* Dr. Luca MONTANARELLA, Scientific project manager, European Commission / rapporteur

* Dr. Tobias PLIENINGER, Professor, Georg-August-Universität Göttingen / rapporteur

* Adélie POMADE, Maître de Conférences (HDR), Université de Bretagne Occidentale / rapporteuse

* Dr. Julie INGRAM, Professeur, University of Gloucestershire / examinatrice

* Annegret NICOLAI, Chercheuse indépendante (HDR) / directrice de thèse

* Michel RENAULT, Maître de Conférences (HDR), Université de Rennes / co-directeur de thèse

* PD Dr. Martin POTTHOFF, Scientific coordinator and project leader, Georg-August-Universität Göttingen / co-directeur de thèse

* Isabelle FEIX, Ingénieure, ADEME / invitée

En co-tutelle internationale avec Georg-August-Universität Göttingen.

La soutenance est ouverte au public.

« Caring for the life below-ground: an interdisciplinary inquiry on the values of soil biota and biodiversity among European farmers. »

Station biologique de Paimpont Station biologique de Paimpont 35380 Paimpont Paimpont



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-12T14:00:00 2021-03-12T17:00:00