le jeudi 9 décembre à 14:00

### Résumé : ### LIEU : Salle des conférences du LAAS-CNRS (Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes) Pour venir assister à la présentation en présentiel, merci de vous inscrire sur le fichier suivant sachant que le nombre de personnes autorisées sera limité à 30 pour les raisons que vous connaissez (votre pass sanitaire sera vérifié sur place) : [https://1drv.ms/x/s!AkQJRzw0CDbYi3DeZzhmZOcT3_MC?e=B7C9Wb](https://1drv.ms/x/s!AkQJRzw0CDbYi3DeZzhmZOcT3_MC?e=B7C9Wb) . Si vous souhaitez assister à la soutenance via un système de visioconférence (qui sera mis en place ultérieurement), veuillez également vous inscrire sur le fichier ci-dessus svp. « Etude des relations épithélio-stromales dans la physio(patho)logie colorectale et modélisation 3D » Rangueil toulouse Toulouse Haute-Garonne

