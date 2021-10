Rennes IGR-IAE Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Soutenance de thèse de Monsieur Yves DELARRA IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Monsieur **Yves DELARRA** (pôle Risques, Responsabilité, Comportement du CREM) **Thème de recherche : “Oser la mutualisation financière : une innovation dans le secteur associatif”** Sous la direction du Professeur Gervais THENET. Composition du jury : * Professeur Hélène RAINELLI-WEISS – Université de Rennes 1 – examinateur * Monsieur Olivier DUPOURQUE, Docteur de l’Ecole Polytechnique – Institut Catholique de Rennes – examinateur * Professeur Hubert TONDEUR – CNAM Paris – rapporteur avant soutenance * Monsieur Frédéric PERDREAU, Maître de Conférences HDR – Université de Saint-Etienne – rapporteur avant soutenance * Professeur Gervais THENET, Université de Rennes 1 – Directeur de thèse La soutenance est ouverte au public. “Oser la mutualisation financière : une innovation dans le secteur associatif” IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

